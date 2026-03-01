Raketové útoky na Írán vyvolaly mezi investory obavy, které zřejmě vyženou ceny ropy nad psychologickou hranici.
Finanční analytici očekávají po pondělním (2. 3. 2026) otevření burzy prudký nárůst cen bezpečných aktiv i energetických surovin. Trhy reagují na víkendové americko-izraelské útoky na Írán. Cena ropy by mohla překročit hranici 100 dolarů (zhruba 2052 korun) za barel.
Analytik singapurské banky OCBC Christopher Wong předpovídá poměrně jasný scénář. Podle něj se investoři v době nejistoty uchýlí k bezpečným aktivům: „Okamžitá reakce trhů je poměrně předvídatelná, bezpečná aktiva, jako je zlato, pravděpodobně vzrostou a ceny ropy mohou také růst v důsledku obav z narušení dodávek.“
Podobný vývoj předpokládá i Nick Ferres ze společnosti Vantage Point Asset Management. Podle něj v pondělí jednoznačně poroste sektor energetiky a drahých kovů. Největší hrozbu pro světovou ekonomiku představuje potenciální narušení dopravy přes Hormuzský průliv. Energetický analytik Saul Kavonic upozorňuje, že tato cesta zajišťuje více než 20 procent světových toků ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Případná blokáda by podle něj mohla mít drastické následky:
- Ropa: Ceny by se stabilně usadily na trojciferných úrovních.
- LNG: Ceny plynu by opět testovaly historická maxima z energetické krize v roce 2022. Riziko částečného přerušení
- Ačkoli Kavonic nepovažuje úplné a dlouhodobé uzavření průlivu za pravděpodobné, i menší komplikace mohou trhy otřást:
„I částečné přerušení toků, zejména proto, že některé tankery se budou regionu vyhýbat, by mohlo vést k narušení přepravy několika milionů barelů ropy denně, což by vedlo k zvýšení ceny ropy nad 100 dolarů.“