„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média

Kopilot letu FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu měl útok plánovat už před nástupem do aerolinky. Podle izraelských médií chtěl s letadlem narazit do budov nebo jiného stroje na letišti Ben Guriona.
Kopilot Hamám Hamámí měl při výslechu říct, že si už před nástupem do FlyDubai zjišťoval, které aerolinky létají do Tel Avivu, píšou Jerusalem Post a Times of Israel. „Operaci jsem naplánoval ještě předtím, než mě společnost přijala,“ citují média anonymní zdroj, který má znát jeho výpověď. Agentura Reuters stejnou informaci potvrdila s odkazem na dva izraelské představitele.
Podle vyšetřovatelů měl v plánu zbavit se kapitána Smita Machchhara, pokračovat v letu tak, aby nevzbudil podezření, a až poté narazit do budovy nebo letadla na letišti Ben Guriona. Útok měl připravovat několik měsíců a při dřívějších cestách do Izraele si podle médií letiště prohlížel a sbíral informace. Jeden dřívější pokus měl nakonec zrušit.
Při letu FZ1073 30. září napadl kopilot kapitána v kokpitu. Cestující a členové posádky ho přemohli a další piloti na palubě dostali letadlo pod kontrolu. Stroj pak nouzově přistál v Saúdské Arábii. Případ dál vyšetřují úřady v Emirátech a Izraeli, které zjišťují i to, jestli muž jednal sám nebo měl vazby na extremistickou skupinu.
Podle izraelského serveru Ynet může Hamámímu ve Spojených arabských emirátech hrozit trest smrti. Informaci s odkazem na emirátský zdroj ale tamní úřady zatím oficiálně nepotvrdily.