Nobelovu cenu za literaturu vyhrála básnířka Anne Carson. Kdo další si ocenění odnesl?
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Anna-Marie Vondráková
dnes 8. října 2026 v 16:15
Čas čtení 1:04

Nobelovu cenu za literaturu vyhrála básnířka Anne Carson. Kdo další si ocenění odnesl?

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Nobelovu cenu za literaturu vyhrála básnířka Anne Carson. Kdo další si ocenění odnesl?
Zdroj: Wikimedia commons/Jay Dixit/volně k použití

Nobelovy ceny jsou každoročně udělovány v šesti kategoriích. Zatím známe laureáty čtyř z nich.

Nobelovy ceny byly poprvé uděleny v roce 1901 u příležitosti pátého výročí úmrtí Alfreda Nobela. Laureáti je získávají za mimořádný přínos v oblasti fyziky, chemie, fyziologie a lékařství, literatury a míru.

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Každou cenu uděluje trochu jiná organizace a jména laureátů či laureátek jsou tak odtajňována postupně. Pár z nich ale už známe. V oblasti fyziologie a lékařství ji letos obdrží Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za neurologický výzkum a objev optogenetiky. Cenu za fyziku si odnese Francis Halzen za duchy z hlubokého vesmíru a v oblasti chemie letos byli oceněni Henri B. Kagan z Francie a Kensō Soai z Japonska, kteří zkoumali zrcadlové obrazy molekul života.

Ve čtvrtek pak Švédská akademie prozradila, komu se dostane uznání v oblasti literatury. Laureátem Nobelovy ceny za literaturu se může stát jakýkoliv autor či autorka publikující kvalitní literaturu. V minulosti ji obdrželi například Ernest Hemingway, Albert Camus nebo Winston Churchill. Nobelovu cenu za literaturu obdržel v roce 1984 i jeden ze dvou českých laureátů Jaroslav Seifert.

Letos ale cena poputuje k ženě. Anne Carson je kanadská básnířka, klasicistka a překladatelka, která je nejznámější díky dílům překračujícím žánrové hranice, jako je například Autobiography of Red. Jde o příběh o dospívání, který přetváří báseň starověkého řeckého básníka Stesichora. Samotnou cenu ale obdrží až později. Slavnostní ceremoniál se koná vždy až 10. prosince, na výročí úmrtí Alfreda Nobela

Jen pro představu. Tuto cenu si zatím odneslo 18 různých spisovatelek. Celkově se Nobelova cena za literaturu od roku 1901 do roku 2025 udělovala v rámci 118 ročníků pro 122 laureátů (některé roky byla rozdělena mezi dva autory). Ženy tak tvoří pouze zhruba 15 procent všech oceněných.

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Zdroj: denikn.cz, theguardian.com, idnes.cz, barrons.com
Náhledový obrázek: Wikimedia commons/Jay Dixit/volně k použití
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