Rusko tvrdí, že odhalilo polskou špionážní síť. Údajní agenti měli sledovat vojenská zařízení
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TASR/refresher.sk
dnes 11. listopadu 2026 v 16:49
Čas čtení 0:28

Rusko tvrdí, že odhalilo polskou špionážní síť. Údajní agenti měli sledovat vojenská zařízení

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Rusko zadrželo dva údajné agenty a několika polským občanům zakázalo vstup do země.

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že v Kaliningradské oblasti zadržela dva údajné agenty polských tajných služeb. Podle ruských úřadů měli shromažďovat informace o vojenských zařízeních a příslušnících ruské armády.

Ruský prezident Vladimir Putin hovoří s úřadujícím guvernérem Tverské oblasti Vitalijem Koroljovem (na snímku není) během jejich setkání v Kremlu v Moskvě 8. září 2026.
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří s úřadujícím guvernérem Tverské oblasti Vitalijem Koroljovem (na snímku není) během jejich setkání v Kremlu v Moskvě 8. září 2026. Zdroj: TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

FSB tvrdí, že odhalila polskou zpravodajskou síť působící v Kaliningradské oblasti, která hraničí s Polskem a Litvou. Údajní agenti měli získávat také informace o migraci či sociální a ekonomické situaci v regionu.

Ruské úřady zároveň varovaly sedm Poláků a tři Rusy před možným porušením zákona. Polským občanům podle FSB zakázaly na delší dobu vstup do Ruska.

FSB také uvedla, že od začátku roku zrušila víza 14 polským občanům a dalším šesti zakázala vstup do země pro údajnou spolupráci s polskými zpravodajskými službami.

Tvrzení ruské FSB zatím nebyla nezávisle potvrzena.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
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