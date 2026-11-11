Rusko zadrželo dva údajné agenty a několika polským občanům zakázalo vstup do země.
Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že v Kaliningradské oblasti zadržela dva údajné agenty polských tajných služeb. Podle ruských úřadů měli shromažďovat informace o vojenských zařízeních a příslušnících ruské armády.
FSB tvrdí, že odhalila polskou zpravodajskou síť působící v Kaliningradské oblasti, která hraničí s Polskem a Litvou. Údajní agenti měli získávat také informace o migraci či sociální a ekonomické situaci v regionu.
Ruské úřady zároveň varovaly sedm Poláků a tři Rusy před možným porušením zákona. Polským občanům podle FSB zakázaly na delší dobu vstup do Ruska.
FSB také uvedla, že od začátku roku zrušila víza 14 polským občanům a dalším šesti zakázala vstup do země pro údajnou spolupráci s polskými zpravodajskými službami.
Tvrzení ruské FSB zatím nebyla nezávisle potvrzena.