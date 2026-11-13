Chybí nám ženy v technických oborech? Česko má nejméně IT specialistek v EU
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Anna-Marie Vondráková
dnes 13. listopadu 2026 v 7:25
Čas čtení 1:31

Chybí nám ženy v technických oborech? Česko má nejméně IT specialistek v EU

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Ve srovnání s ostatními státy je Česko hluboko pod průměrem. Žebříčku kralují Rumunsko (27,8 procenta), Lotyšsko (25,9 procenta) či Bulharsko (25 procent).

žena, počítač, IT
Zdroj: unsplash/Mimi Thian/volně k použití

Česká republika čelí hlubokému problému s nedostatečným zastoupením žen v technických oborech, zejména v IT. Podle dat Eurostatu za rok 2026 tvoří ženy v Česku pouhých 12,9 procent IT specialistů. Tím se řadíme na úplně poslední místo v celé Evropské unii, jejíž průměr dosahuje 19,5 procent.

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Extrémní nepoměr je patrný už při pohledu na zaměstnance s ICT vzděláním. Mezi sto takovými pracovníky najdeme v Česku pouhých sedm žen. Problém se ovšem netýká jen informatiky. V technických oborech obecně (včetně strojírenství či stavebnictví) tvoří ženy na českých vysokých školách zhruba 28 procent studentů. Ještě výraznější je propad ve chvíli, kdy zohledníme, že na českých vysokých školách mají ženy celkovou převahu a tvoří téměř 60 procent absolventů.

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Přežívá mýtus „špinavé práce“

Klíčovým okamžikem, kdy dívky začínají z technických oborů mizet, je podle expertů věk mezi třináctým a patnáctým rokem života, tedy období výběru střední školy. V tomto ohledu hrají velkou roli přetrvávající celospolečenské stereotypy a vliv rodičů, kteří často své dcery od techniky odrazují.

„U průmyslových oborů v rodičích stále přežívá mýtus ‚špinavé práce‘, u IT zase představa spojená s gamingem, opravami počítačů a podivínskými ajťáky. Rodiče tak mnohdy od studia těchto oborů své dcery odrazují,“ uvádí Tadeáš Salaba, zakladatel organizace TECH Republic.

tech republic tomáš salaba
Zdroj: Tadeáš Salaba/se svolením

Dojde ke zlepšení? 

Evropský průzkum Microsoftu také ukázal, že českým dívkám chybí spíše sebedůvěra a vhodné vzory než schopnosti. Pouze 42 procent z nich se dokázalo vymezit proti tvrzení, že ve vědě a technice nikdy nebudou tak dobré jako muži.

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Trh přitom po ženách v technice doslova volá. Jak potvrzuje analýza společnosti McKinsey, firmy s vysokým zastoupením žen ve vedení mají o 39 procent vyšší šanci na nadprůměrnou ziskovost. Zejména IT sektor navíc nabízí vysoce nadstandardní finanční ohodnocení. Průměrná mzda IT specialisty v roce 2025 dosáhla 100 tisíc korun a vývojáři softwaru si v průměru přijdou dokonce na více než 113 tisíc.

Nějaká změna ale viditelná je. „Sice jsme podle dat Eurostatu pořád poslední, ale tempo růstu v počtu žen v IT máme největší ze všech zemí v EU za posledních pět let. Dokonce dvojnásobně rychlejší, než zaznamenala Litva nebo Slovinsko, které se umístily na druhém a třetím místě. Věřím tedy, že jsme na dobré trajektorii,“ upozorňuje Monika Ptáčníková, ředitelka organizace Czechitas.

Ačkoliv se tedy trh mění, velkou výzvou pro budoucí léta zůstává zejména podpora sebedůvěry dívek a změna mnohdy rigidní firemní kultury.

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Zdroj: europa.eu, microsoft.com
Náhledový obrázek: unsplash/Mimi Thian/volně k použití
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