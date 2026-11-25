Vládní poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolený za SPD) chce zmírnit paragraf trestního zákoníku, který postihuje popírání a schvalování genocidy. Trestné by nově měly být jen přímé výzvy k násilí. Opozice i odborníci návrh ostře odmítají.
Vládní poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolený za SPD) připravuje novelizaci paragrafu 405 trestního zákoníku, který v současnosti pod trestem šesti měsíců až tří let vězení zakazuje veřejné popírání, zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů proti míru. Jak uvedl server Novinky.cz, podle Rajchla nynější úprava nahrává cenzuře a kriminalizuje pluralitu názorů.
Nově chce proto trestnost omezit pouze na případy, kdy takové písemné či verbální projevy mohou podněcovat k nenávisti nebo násilí vůči jednotlivcům či skupinám osob. Poslanec v této souvislosti zkritizoval například podmíněné odsouzení komunistického politika Josefa Skály a bývalého moderátora Vladimíra Kapala za zpochybňování katyňského masakru nebo bývalé učitelky Martiny Bednářové za výroky o ruské válce proti Ukrajině.
Nejasná podpora ve vládní koalici
Rajchl svůj záměr oznámil už v říjnu, kdy zároveň avizoval snahu zrušit paragraf 318a postihující neoprávněnou činnost pro cizí moc, a tehdy tvrdil, že jeho návrh akceptovala koaliční rada. Předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura nyní uvedl, že Rajchl změnu zřejmě předloží formou pozměňovacího návrhu a že má podporu i u dalších vládních stran. Jak ale upozorňuje server iROZHLAS.cz, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ani šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný zatím konkrétní text návrhu neviděli a odmítli jej komentovat. Sám premiér Andrej Babiš (ANO) pak už v říjnu při interpelacích dohodu koaliční rady nepotvrdil a uvedl, že hnutí ANO zaujme stanovisko až po předložení konkrétního znění.
Ostrá kritika ze strany opozice
Záměr okamžitě vyvolal ostrou reakci opozičních lídrů. Předseda ODS Martin Kupka označil připravovanou změnu za šílenou a nepřijatelnou a vyjádřil naději, že Rajchl zůstane se svým návrhem osamocen. Bývalý šéf lidovců Marek Výborný zdůraznil, že schvalování genocidy není běžný názor ani nevinná provokace. „Je to ospravedlňování masového vraždění. Relativizovat ty nejhorší zločiny je nebezpečné a nepřijatelné,“ napsal Marek Výborný. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel připomněl tuzemské zkušenosti s nacistickou a komunistickou totalitou a šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba označil zpochybňování trestnosti genocidy za děsivou demontáž hodnot.
Varování historiků a právní souvislosti
Proti Rajchlovu plánu se důrazně postavili také odborníci. Historik Vojtěch Kyncl varoval, že člověk může veřejně schvalovat masové vraždění a ponižovat oběti i bez toho, aby výslovně vyzýval k dalším vraždám, čímž ale vytváří prostředí, v němž se násilí stává společensky přijatelným. Advokát a ústavní právník Tomáš Nahodil pak připomněl, že trestnost takzvané osvětimské lži, zavedená v Česku v roce 2000, vychází z evropského konsenzu po poválečném Norimberském tribunálu a má bránit šíření neonacistické propagandy. Případná novela by navíc podle právníků mohla narazit i na evropské právo – rámcové rozhodnutí Rady EU z roku 2008 totiž zavazuje členské státy trestat veřejné popírání či hrubé zlehčování genocidy, aniž by vyžadovalo přímou výzvu k násilí.
Stín kauz kolem romského holokaustu
Jak upozorňuje server Romea.cz, změna by se dotkla i postihování popírání holokaustu Židů, Romů a Sintů, přičemž právě kvůli zlehčování utrpení Romů v protektorátním táboře v Letech u Písku čelili v minulosti trestním oznámením i politici SPD včetně Tomia Okamury a bývalého poslance Miloslava Roznera. Server zároveň připomíná, že hranice svobody slova už v roce 2023 vymezil Nejvyšší soud, podle nějž není trestné například vydání děl popírajících holokaust, pokud jsou doplněna o kritický odborný komentář – prostor pro vědeckou či historickou diskusi tak podle právníků existuje i bez změny zákona.