Kontroverzní agenti ICE budou „zajišťovat bezpečnost“ na zimních olympijských hrách v Itálii

Agenti americké imigrační a celní služby (ICE) budou během nadcházejících zimních olympijských her v Itálii vykonávat bezpečnostní úkoly.
TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AP, která cituje zdroje z amerického velvyslanectví v Římě.
Zdroje agentury AP v úterý rovněž odhalily, že federální agenti ICE budou odpovědní za podporu diplomatické bezpečnosti a nebudou provádět žádné imigrační operace.
Starosta Milána Giuseppe Sala v úterý uvedl, že agenti ICE „nejsou v Itálii vítáni“. Reagoval tak na oznámení o jejich přítomnosti v zemi během zimních olympijských her, které vyvolalo debatu mezi obyvateli, zejména v souvislosti se smrtí dvou civilistů během protipřistěhovaleckých razií v Minneapolis v USA.
Účast na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Miláně 6. února je plánována také pro amerického viceprezidenta J. D. Vance a ministra zahraničí Marca Rubia. Agenti ICE mají dohlížet na bezpečnost amerických představitelů.