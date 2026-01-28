Hlavní témata
Anna Sochorová
včera 28. ledna 2026 v 14:38
Čas čtení 1:08

Riskantní hra s bezpečností? Macinka údajně seškrtal pravidla, která měla chránit Česko před ruskými agenty

Riskantní hra s bezpečností? Macinka údajně seškrtal pravidla, která měla chránit Česko před ruskými agenty
Česká republika se zřejmě v otázce bezpečnosti vrací o krok zpět.

Zatímco původní plán vlády Petra Fialy (ODS) počítal s tím, že ruský personál s akreditací v jiné zemi EU bude moci překročit české hranice pouze s výslovným povolením ministerstva zahraničí, nově nastavená praxe je výrazně benevolentnější. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Namísto schvalovacího procesu (autorizace) nyní stačí pouhá notifikace. V praxi to znamená, že Rusové*Rusky s diplomatickým pasem musí pouze poslat e-mail den před svým příjezdem.

Původně mělo každému povolení ke vstupu předcházet důkladné prověření bezpečnosti, které mělo eliminovat riziko, že se po Česku budou volně pohybovat agenti*agentky GRU či SVR. Podle aktuálního rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) však k žádným předběžným prověrkám v rámci vstupu docházet zřejmě nebude a stát se spokojí s informací zaslanou 24 hodin předem.

Bezpečnostní rizika

Kromě uvolnění pravidel pro vstup ministr Macinka podle zjištění Seznam Zpráv zastavil i vznik klíčového informačního systému. Ten měl sloužit jako most mezi jednotlivými bezpečnostními institucemi a umožnit jim v reálném čase sdílet data o pohybu a hrozbách spojených s ruskými špiony pod diplomatickým krytím. Bez tohoto propojení zůstávají české složky v nevýhodě, zatímco riziko sabotáží zůstává vysoké.

Bezpečnostní komunita v této souvislosti připomíná tragické události ve Vrběticích nebo nedávný případ z roku 2024, kdy Rusy najatý žhář zaútočil na pražské autobusové depo.

Co na to Macinka?

Ministr se k situaci nevyjádřil. Zastoupil ho mluvčí ministerstva Daniel Drake. „ČR nyní uplatňuje pouze notifikaci. Další kroky ČR přijme po vyhodnocení nyní zavedené praxe. Na vycestování ze země se nařízení nevztahuje,“ vzkázal.

V platnosti tak zůstává pouze unijní minimum, které sice zavedlo povinnost informovat o pohybu v rámci Schengenu, ale ponechalo na jednotlivých státech, zda zvolí přísnější režim schvalování. Česko se pod vedením Petra Macinky rozhodlo tuto možnost nevyužít.

