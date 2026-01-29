Čtvrteční ráno většinu z nás přivítalo hustým sněžením. Pokrývka ale podle meteorologů moc dlouho nevydrží.
Koncem ledna si ještě užijeme počasí, které název tohoto měsíce slibuje. Kromě sněhu, kvůli kterému Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu, se totiž dočkáme i mrznoucích mlh a velmi nízkých teplot. O víkendu by mohly klesnout až k minus devíti stupňům.
Sníh a sněžení s deštěm se budou postupně během čtvrtka šířit od jihu na celé území. Ubývat budou až k večeru, a to od jihozápadu. Podle meteorologů se tak může na většině míst tvořit sněhová pokrývka, v jižní části republiky dokonce ve výšce od pěti do deseti centimetrů. Teploty by se během dne měly pohybovat mezi minus dvěma a dvěma stupni Celsia. Na horách počítej spíše s nižšími hodnotami.
V souvislosti s hustým sněžením vydal ČHMÚ i výstrahu. Ta je v platnosti až do čtvrtečního večera na jižním území. Zasaženy by měly být celý Jihočeský kraj a Vysočina a také jižní části kraje Středočeského, Plzeňského a Jihomoravského. Pokud se chystáš v těchto místech cestovat, jeď raději velmi opatrně a sleduj dopravní zpravodajství. Nezapomeň na zimní výbavu, při cestách do hor se ti budou určitě hodit zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku i sněhové řetězy.
„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice,“ upozorňují meteorologové.
V pátek se setkáme pouze s občasným sněžením, na jihozápadě Čech očekáváme polojasno, na některých místech se však mohou objevit mlhy, ojediněle i mrznoucí. Nejvýše se teploty vyšplhají ke třem stupňům, očekáváme však spíše hodnoty okolo nuly.
Ani o víkendu se nedočkáme příjemnějšího počasí, právě naopak. Obloha bude spíše oblačná až zatažená, ojediněle meteorologové očekávají slabé sněžení, napadnout by měl maximálně jeden centimetr pokrývky, i výskyt mrznoucích mlh. Noční teploty se budou držet pod nulou, okolo minus jednoho až minus šesti stupňů Celsia, výjimečně však mohou klesnout až k minus devíti stupňům. Přes den by se rtuť teploměru měla pohybovat mezi hranicemi minus čtyř až jednoho stupně Celsia.