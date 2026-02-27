Klučenice na Příbramsku zasáhlo v noci na pátek zemětřesení.
V noci na pátek 27. února probudilo obyvatele Klučenic na Příbramsku a širšího okolí zemětřesení. Na Facebooku o tom informoval Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, podle kterého šlo o relativně silné zemětřesení se silou 2,5 stupně.
Nebyly zaznamenány žádné škody.
„Pokud jste zemětřesení pocítili, prosíme Vás o vyplnění makroseismického dotazníku. Děkujeme. Neočekáváme, že by mohly vzniknout nějaké škody na budovách,“ vyzval Ústav fyziky Země na Facebooku.
Otřesy popsala pro Příbramský deník i obyvatelka Klučenic Andrea Petříková. „Začalo to někdy kolem půlnoci, kdy se ozvala velká dunivá rána. První otřes byl nejsilnější, následovala spousta dalších menších otřesů, které nám nedaly spát až do jedné hodiny ranní,“ uvedla.
„Některým sousedům cinkaly v policích skleničky,“ dodala.
Podobné zemětřesení zasáhlo Klučenice i v srpnu loňského roku. Tehdy měly otřesy sílu 2,5 a 2,7 stupně. „Tehdy dokonce popraskal jeden dům na návsi, takový starý, který nemá pořádné základy,“ uvedl místostarosta Oldřich Žirovnický.