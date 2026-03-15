V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se řešila otázka, zda by Česko mělo znovu nakupovat ruskou ropu.
Šéf SPD Tomio Okamura v živém vysílání podpořil možnost nákupu ruské ropy, pokud by došlo ke krizi. Podle něj je současná evropská konkurenceschopnost v troskách a levnější suroviny by českým občanům i firmám výrazně ulevily.
„Pokud by došlo ke skutečné ropné krizi, bylo by vhodné po vzoru Slovenska a Maďarska nakupovat ruskou ropu. Naši občané by tak měli energie i pohonné hmoty levnější. Evropská konkurenceschopnost upadá, i když okolní trhy tuto levnou ropu využívají,“ uvedl Okamura.
Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) ale jeho postoj nesdílí. „Po ničem takovém volat nebudeme,“ uvedla, s tím, že „postoj české vlády je jasný a sankce trvají.“
Proti postojům Tomia Okamury se ostře vymezil předseda ODS Martin Kupka. „Tady se ukazuje, že vláda má dvě tváře, ale žádnou páteř. V minulém volebním období jsme se dokázali odstřihnout od ruských zdrojů a diverzifikovat zdroje tak, abychom nebyli na Kremlu závislí,“ uvedl. Podle Kupky by takový krok neznamenal jen ekonomické riziko, ale především přímou podporu Vladimira Putina a financování každodenního zabíjení lidí na Ukrajině.
Avšak Okamura argumentoval i příkladem Rakouska. „Vždyť po odebírání ruské ropy volají v Rakousku. V minulém roce uvedli, že až skončí konflikt na Ukrajině, klidně by ropu odebírali,“ dodal šéf SPD.