Francie má za sebou už pátou protestní sobotu za sebou.
Sobotních protestů proti vysokým životním nákladům se napříč Francií zúčastnilo přibližně 106 tisíc lidí, uvedlo tamní ministerstvo vnitra. Jde o nejnižší účast za poslední týdny, píše TASR na základě zprávy agentury AFP.
Organizátoři účast vyčíslili až na 200 tisíc, přičemž téměř 100 tisíc lidí bylo podle nich v Paříži. Resort vnitra odhadl účast na protestu v hlavním městě na přibližně 24 tisíc. Demonstrace se konají už pátou sobotu v řadě.
Protestující vyšli do ulic z různých důvodů. Někteří si stěžovali na vysoké životní náklady, jiní na nový návrh zákona o policii a použití služební zbraně. Mnozí požadují, aby prezident Emmanuel Macron odstoupil z funkce.
Sobotní protesty byly většinou poklidné. Policie však použila slzný plyn k rozehnání davů v Paříži, Bordeaux a v západofrancouzském městě Nantes. Musela také zasáhnout v Lyonu, kde protestující zaútočili na skupinu televizních reportérů.
Macronova popularita je podle nedávných průzkumů na nejnižší úrovni od doby, kdy se v roce 2017 poprvé stal prezidentem. O jeho nástupci se rozhodne ve volbách příští rok. Favoritkou je v současnosti pravicová politička Marine Le Pen.