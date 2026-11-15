Francouzi opět vyšli do ulic kvůli drahotě. V Paříži létal slzný plyn, v Lyonu došlo k útokům na novináře
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TASR/refresher.sk
dnes 15. listopadu 2026 v 11:58
Čas čtení 0:41

Francouzi opět vyšli do ulic kvůli drahotě. V Paříži létal slzný plyn, v Lyonu došlo k útokům na novináře

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Francie má za sebou už pátou protestní sobotu za sebou.

Sobotních protestů proti vysokým životním nákladům se napříč Francií zúčastnilo přibližně 106 tisíc lidí, uvedlo tamní ministerstvo vnitra. Jde o nejnižší účast za poslední týdny, píše TASR na základě zprávy agentury AFP.

Francouzi v sobotu opět protestovali. Musela zasáhnout i pořádková policie. Demonstranti v Lyonu v sobotu 14. listopadu 2026.
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Organizátoři účast vyčíslili až na 200 tisíc, přičemž téměř 100 tisíc lidí bylo podle nich v Paříži. Resort vnitra odhadl účast na protestu v hlavním městě na přibližně 24 tisíc. Demonstrace se konají už pátou sobotu v řadě.

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Protestující vyšli do ulic z různých důvodů. Někteří si stěžovali na vysoké životní náklady, jiní na nový návrh zákona o policii a použití služební zbraně. Mnozí požadují, aby prezident Emmanuel Macron odstoupil z funkce.

Sobotní protesty byly většinou poklidné. Policie však použila slzný plyn k rozehnání davů v Paříži, Bordeaux a v západofrancouzském městě Nantes. Musela také zasáhnout v Lyonu, kde protestující zaútočili na skupinu televizních reportérů.

Macronova popularita je podle nedávných průzkumů na nejnižší úrovni od doby, kdy se v roce 2017 poprvé stal prezidentem. O jeho nástupci se rozhodne ve volbách příští rok. Favoritkou je v současnosti pravicová politička Marine Le Pen.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP/Laurent Cipriani
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