Americká porota uznala čínskou firmu Huawei vinnou z krádeže obchodních tajemství v deseti bodech obžaloby. Společnost, kterou soud zprostil obvinění z organizovaného zločinu, verdikt odmítla jako nepodložený.
Americká soudní porota v New Yorku v úterý uznala čínskou společnost Huawei vinnou z krádeže obchodních tajemství. Zprostila ji však závažnějšího obvinění z organizovaného zločinu, informovala média. Společnost tento verdikt odmítla. TASR o tom píše podle zprávy agentury AFP.
Společnost Huawei, jeden z předních světových výrobců telekomunikačních zařízení, se dostala do hledáčku Trumpovy administrativy, která ji podezírá z možné špionáže ve prospěch čínské vlády.
USA již v minulosti vyzývaly ostatní země, aby při budování mobilních sítí 5G nevyužívaly infrastrukturu této čínské společnosti.
Verdikt padl po jedenáctitýdenním soudním procesu u federálního soudu v Brooklynu. Společnost Huawei během něj opakovaně odmítala obvinění z protiprávního jednání, informoval deník The New York Times.
Společnost byla obviněna z pokusu o nábor zaměstnanců amerických telekomunikačních firem s cílem získat od nich technologické informace.
Tyto údaje měly společnosti Huawei umožnit vyvíjet produkty podobné těm, které nabízeli její konkurenti, a následně je prodávat za nižší ceny, uvádí se v obžalobě.
Prokuratura tvrdila, že Huawei dokonce spustil interní program, v jehož rámci nabízel zaměstnancům bonusy za získání průmyslových tajemství konkurenčních společností.
Podle deníku The Times porota uznala společnost vinnou v 10 z celkových 12 bodů obžaloby. Mezi nimi byla obvinění z koordinovaného úsilí o krádež obchodních tajemství, podvodu vůči Spojeným státům a bankovního podvodu.
Huawei však verdikt odmítl a označil jej za nepodložený. Obvinění ze strany USA jsou „bez právního a faktického základu“, uvedla společnost ve svém prohlášení. Dodala, že: „Důkladně přezkoumáme příslušné rozsudky a podnikneme veškeré potřebné právní kroky k ochraně našich práv a zájmů.“
Soud však společnost zprostil obvinění ze spiknutí za účelem vydírání a maření spravedlnosti.
Podle společnosti právě toto rozhodnutí „potvrzuje, že těmto obviněním chybí faktický základ“.