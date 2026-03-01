Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí je mrtvý, potvrdila v neděli íránská státní média. TASR o tom informuje podle zpráv agentur AP a Reuters i stanice CNN.
Prezident USA Donald Trump před několika hodinami na sociálních sítích oznámil, že Chameneí byl zabit při americko-izraelských útocích na Teherán, což aktuálně potvrdila i íránská státní televize.
Upřesnila, že Chameneí zahynul v sobotu ráno ve své rezidenci. Íránská média krátce předtím informovala, že při americko-izraelských útocích zahynuli čtyři členové jeho blízké rodiny.
Írán po oznámení smrti nejvyššího duchovního vůdce vyhlásil čtyřicetidenní smutek.
Izrael a USA načasovaly svůj útok na Írán v sobotu tak, aby se shodoval se setkáním Chameneího s jeho nejvýše postavenými poradci, napsal dříve portál The Times of Israel.
Izraelští představitelé uvedli, že Chameneí byl zabit spolu s jeho nejvyššími poradci včetně Alího Šamchaního, vlivného bývalého tajemníka Rady národní bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, velitele Sboru islámských revolučních gard.
Stanice CBS News uvedla, že při americko-izraelských útocích zahynulo přibližně 40 vysoce postavených íránských představitelů.
Po zprávách o smrti Chameneího se objevily záběry oslavujících obyvatel v íránské metropoli Teherán.