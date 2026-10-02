Filip Turek se omluvil Hnutí DUHA. Své výroky označil za nepravdivé
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Tereza Kopecká
dnes 2. října 2026 v 12:05
Čas čtení 2:00

Filip Turek se omluvil Hnutí DUHA. Své výroky označil za nepravdivé

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Filip Turek se omluvil Hnutí DUHA. Své výroky označil za nepravdivé
Zdroj: Filip Turek / propagační materiál

Filip Turek označil v dubnu tohoto roku lidi pracující v organizaci jako parazity a spojil hnutí s úmrtím lidí při povodních. Podle soudu se musí omluvit dopisem i veřejně na Facebooku. První část splnil.

Městský soud v Praze ve sporu Hnutí DUHA s Filipem Turkem v polovině září rozhodl, že se politik musí omluvit za své dubnové tvrzení, ve kterém spojil Hnutí DUHA s úmrtími lidí při povodních. Mimo to označil osoby pracující v organizaci za „parazity,“ které je třeba „deratizovat.“ Poslanec Turek proti němu ve stanovené patnáctidenní lhůtě nepodal odvolání, a rozhodnutí je tak pravomocné.

„Definitivně tak začal platit rozsudek, který Filipu Turkovi nařizuje omluvit se dopisem i veřejně na Facebooku za nepravdivé výroky, kdy Hnutí DUHA spojil s úmrtím lidí při povodních a označil lidi pracující v organizaci za parazity. Filip Turek dne 2. 10. 2026 do datové schránky Hnutí DUHA odeslal písemnou omluvu,“ stojí na webu hnutí, kde přikládají zmíněnou omluvu v plném znění.

„Omlouvám se Hnutí DUHA za výrok zveřejněný dne 24. 4. 2026 na mém
facebookovém profilu o tom, že při povodních zemřelo několik lidí, protože tento spolek zamezil stavbě potřebné přehrady, přičemž jsem se o lidech, kteří v rámci tohoto spolku působí, vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Tento výrok se nezakládal na pravdě a je neoprávněným zásahem do pověsti tohoto spolku,“ stojí v omluvě.

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Filip Turek se tedy v tuto chvíli omluvil dopisem, čímž splnil první část rozhodnutí soudu, nicméně se podle rozhodnutí bude muset omluvit ještě veřejně na svém facebookovém profilu.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Hnutí DUHA (@hnutiduha)

Hnutí DUHA na omluvu reaguje

Podle svých slov Hnutí DUHA bere poslancovu písemnou omluvu na vědomí a vítá, že spor skončil pravomocným rozhodnutím soudu. Hnutí tvrdí, že Filip Turek své výroky před soudem nijak neobhájil a proti rozhodnutí se neodvolal. V tiskové zprávě Hnutí DUHA, kterou Refresher News obdrželi, zdůrazňují, že důležitější než jeden konkrétní spor je ale to, co se skutečně děje s českou přírodou a prostředím, ve kterém žijeme. Organizace zároveň odmítá, jakým způsobem Motoristé sobě nadále komunikují spory s ekologickou organizací a cíleně se staví do role oběti. Motoristé tím odvádějí pozornost k neziskovým organizacím a aktivistům, zatímco jejich vlastní politika a způsob vystupování čelí kritice části veřejnosti.

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Hnutí DUHA také neočekává, že s ním politici*političky nebo jiné veřejně činné osoby budou vždy souhlasit. Zásadní nesouhlas ale podle organizace nebrání věcné debatě založené na faktech a argumentech. Způsob, jakým spolu lidé veřejně mluví, ovlivňuje atmosféru ve společnosti i hranice toho, co začneme považovat za běžnou součást veřejné debaty. Veřejní činitelé v tomto ohledu nesou zvláštní odpovědnost.

Ředitelka Hnutí DUHA, Zuzana Lenhartová, celou situaci komentuje takto: „Omluva pana Turka je pro Hnutí DUHA satisfakcí. Doufáme, že povede k větší zdrženlivosti v jeho dalších veřejných vyjádřeních na naši adresu. Pokud by však v podobných výrocích pokračoval, jsme připraveni se proti nim znovu právně bránit. Záleží nám na ochraně životního prostředí i na lidech, kteří v něm žijí. Stejně tak nám záleží na otevřené občanské společnosti, kde spolu můžeme nesouhlasit, ale měli bychom spolu mluvit věcně a s respektem.“

Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA Zdroj: Hnutí DUHA / propagační materiál

Nejde ale o jedinou omluvu, kterou soudy v poslední době poslanci Filipu Turkovi nařídily. Stejně tak prohrál soud se společností Seznam. I v tomto případě mu byla nařízena omluva.

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Zdroj: Tisková zpráva Hnutí DUHA, novinky.cz, seznamzpravy.cz
Náhledový obrázek: Filip Turek / propagační materiál
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Související témata:
Politika Česko Filip Turek Motoristé sobě
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