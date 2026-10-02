Filip Turek se omluvil Hnutí DUHA. Své výroky označil za nepravdivé

Filip Turek označil v dubnu tohoto roku lidi pracující v organizaci jako parazity a spojil hnutí s úmrtím lidí při povodních. Podle soudu se musí omluvit dopisem i veřejně na Facebooku. První část splnil.
Městský soud v Praze ve sporu Hnutí DUHA s Filipem Turkem v polovině září rozhodl, že se politik musí omluvit za své dubnové tvrzení, ve kterém spojil Hnutí DUHA s úmrtími lidí při povodních. Mimo to označil osoby pracující v organizaci za „parazity,“ které je třeba „deratizovat.“ Poslanec Turek proti němu ve stanovené patnáctidenní lhůtě nepodal odvolání, a rozhodnutí je tak pravomocné.
„Definitivně tak začal platit rozsudek, který Filipu Turkovi nařizuje omluvit se dopisem i veřejně na Facebooku za nepravdivé výroky, kdy Hnutí DUHA spojil s úmrtím lidí při povodních a označil lidi pracující v organizaci za parazity. Filip Turek dne 2. 10. 2026 do datové schránky Hnutí DUHA odeslal písemnou omluvu,“ stojí na webu hnutí, kde přikládají zmíněnou omluvu v plném znění.
„Omlouvám se Hnutí DUHA za výrok zveřejněný dne 24. 4. 2026 na mém
facebookovém profilu o tom, že při povodních zemřelo několik lidí, protože tento spolek zamezil stavbě potřebné přehrady, přičemž jsem se o lidech, kteří v rámci tohoto spolku působí, vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Tento výrok se nezakládal na pravdě a je neoprávněným zásahem do pověsti tohoto spolku,“ stojí v omluvě.
Filip Turek se tedy v tuto chvíli omluvil dopisem, čímž splnil první část rozhodnutí soudu, nicméně se podle rozhodnutí bude muset omluvit ještě veřejně na svém facebookovém profilu.
Hnutí DUHA na omluvu reaguje
Podle svých slov Hnutí DUHA bere poslancovu písemnou omluvu na vědomí a vítá, že spor skončil pravomocným rozhodnutím soudu. Hnutí tvrdí, že Filip Turek své výroky před soudem nijak neobhájil a proti rozhodnutí se neodvolal. V tiskové zprávě Hnutí DUHA, kterou Refresher News obdrželi, zdůrazňují, že důležitější než jeden konkrétní spor je ale to, co se skutečně děje s českou přírodou a prostředím, ve kterém žijeme. Organizace zároveň odmítá, jakým způsobem Motoristé sobě nadále komunikují spory s ekologickou organizací a cíleně se staví do role oběti. Motoristé tím odvádějí pozornost k neziskovým organizacím a aktivistům, zatímco jejich vlastní politika a způsob vystupování čelí kritice části veřejnosti.
Hnutí DUHA také neočekává, že s ním politici*političky nebo jiné veřejně činné osoby budou vždy souhlasit. Zásadní nesouhlas ale podle organizace nebrání věcné debatě založené na faktech a argumentech. Způsob, jakým spolu lidé veřejně mluví, ovlivňuje atmosféru ve společnosti i hranice toho, co začneme považovat za běžnou součást veřejné debaty. Veřejní činitelé v tomto ohledu nesou zvláštní odpovědnost.
Ředitelka Hnutí DUHA, Zuzana Lenhartová, celou situaci komentuje takto: „Omluva pana Turka je pro Hnutí DUHA satisfakcí. Doufáme, že povede k větší zdrženlivosti v jeho dalších veřejných vyjádřeních na naši adresu. Pokud by však v podobných výrocích pokračoval, jsme připraveni se proti nim znovu právně bránit. Záleží nám na ochraně životního prostředí i na lidech, kteří v něm žijí. Stejně tak nám záleží na otevřené občanské společnosti, kde spolu můžeme nesouhlasit, ale měli bychom spolu mluvit věcně a s respektem.“
Nejde ale o jedinou omluvu, kterou soudy v poslední době poslanci Filipu Turkovi nařídily. Stejně tak prohrál soud se společností Seznam. I v tomto případě mu byla nařízena omluva.