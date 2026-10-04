Útoky zasáhly i další regiony, přičemž hlásí jednoho mrtvého a šest zraněných.
Rusko v neděli zaútočilo na Kyjev a zasáhlo Severní most, informoval starosta města Vitalij Kličko. Útok přišel v době, kdy do ukrajinské metropole přijel německý kancléř Friedrich Merz.
Před útokem se v Kyjevě rozezněly sirény. Podle Klička dopadly trosky dronu i na střechu rodinného domu a na prostor u silnice. Severní most se stal terčem útoku již druhý den po sobě.
Rusko vyslalo desítky dronů
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko během noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů. Útoky podle něho zasáhly obytné budovy i kritickou infrastrukturu a některé oblasti zůstaly bez elektřiny.
V Sumách byl podle Zelenského zasažen farmaceutický sklad, přičemž jeden člověk zahynul. V Dněpropetrovské oblasti hlásili po zásahu telekomunikačního zařízení šest zraněných.
Merz přijel na Ukrajinu s příslibem další vojenské pomoci. Kyjevu má Německo poskytnout zejména obranné drony a zbraně s delším dosahem.