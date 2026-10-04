Ruský útok zasáhl most v Kyjevě: Ve městě byl v té době na návštěvě německý kancléř Merz
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TASR/refresher.sk
dnes 4. října 2026 v 16:30
Čas čtení 0:32

Ruský útok zasáhl most v Kyjevě: Ve městě byl v té době na návštěvě německý kancléř Merz

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Útoky zasáhly i další regiony, přičemž hlásí jednoho mrtvého a šest zraněných.

Rusko v neděli zaútočilo na Kyjev a zasáhlo Severní most, informoval starosta města Vitalij Kličko. Útok přišel v době, kdy do ukrajinské metropole přijel německý kancléř Friedrich Merz.

Před útokem se v Kyjevě rozezněly sirény. Podle Klička dopadly trosky dronu i na střechu rodinného domu a na prostor u silnice. Severní most se stal terčem útoku již druhý den po sobě.

Merz, ukrajina
Zdroj: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Rusko vyslalo desítky dronů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko během noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů. Útoky podle něho zasáhly obytné budovy i kritickou infrastrukturu a některé oblasti zůstaly bez elektřiny.

V Sumách byl podle Zelenského zasažen farmaceutický sklad, přičemž jeden člověk zahynul. V Dněpropetrovské oblasti hlásili po zásahu telekomunikačního zařízení šest zraněných.

Merz přijel na Ukrajinu s příslibem další vojenské pomoci. Kyjevu má Německo poskytnout zejména obranné drony a zbraně s delším dosahem.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
Náhledový obrázek: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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